Ишкуватов Фаткулла Лутфуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1928
Сын: Лутфуллин Ахмат Фаткуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишкуватов Батыр Фаткуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмедьянова Сакина Фаткулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишкуватов Виль Фаткуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишкуватов Ашраф Фаткулович