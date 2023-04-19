Ишкуватов Фаткулла Лутфуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкуватов Фаткулла Лутфуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1928

Сын: Лутфуллин Ахмат Фаткуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишкуватов Батыр Фаткуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмедьянова Сакина Фаткулловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишкуватов Виль Фаткуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишкуватов Ашраф Фаткулович

Мать ребёнка: не указана

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