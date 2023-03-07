Бастрыкина Февронья
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бастрыкин Иван Максимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Емельянович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Емельянович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бастрыкин Даниил Максимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Емельянович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бастрыкин Михаил Максимович
Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана