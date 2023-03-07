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Бастрыкина Февронья

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бастрыкин Иван Максимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Емельянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бастрыкин - Бочков Николай Максимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Емельянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бастрыкин Даниил Максимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Емельянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бастрыкин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Бастрыкин Максим Емельянович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Максим Емельянович

Смерть
До 1858
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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