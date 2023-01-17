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Панутриев Поликарп Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Панутриев Антон Ефимович

Мать: Панутриева Анна Петровна

Место жительства
1902
Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
пос. Иверский
Рождение ребёнка
1918

Сын: Панутриев Матвей Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
с. Иверка
Рождение ребёнка
1918

Сын: Панутриев Дмитрий Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
с. Иверка
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Березовский, Березовский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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