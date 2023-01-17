Панутриев Поликарп Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Панутриев Антон Ефимович
Мать: Панутриева Анна Петровна
Место жительства
1902
пос. Иверский
Рождение ребёнка
1918
Сын: Панутриев Матвей Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
с. Иверка
Рождение ребёнка
1918
Сын: Панутриев Дмитрий Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
с. Иверка
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Березовский, Березовский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно