Щукина (Панферова) Филония Федоровна С 08.07.1899 по 12.07.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина (Панферова) Филония Федоровна

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Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

С 08.07.1899 по 12.07.1899 ст.

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.07.1899 по 12.07.1899 ст.

Отец: Панферов Федор Васильевич

Мать: Панферова (Путинцева) Рипсимия Осиповна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: урядник Студенецкого полка Семен Васильев Путинцев и казачья жена Евдокия Авраамова Канищева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1097, стр. 9 Дата рождения на... Показать все
Бракосочетание
16.01.1915 ст.

Муж: Щукин Ион Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2171, стр. 193
Рождение ребёнка
18.10.1915 ст.

Дочь: Скороходова (Щукина) Прасковия Ионовна

Отец ребёнка: Щукин Ион Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Кирилл Филиппов Щукин и Казачья жена Устинья Григорьева Мамонтова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2171, стр. 188 Дата рождения на памятнике ошибочна... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1917 ст.

Дочь: Щукина Екатерина Ионовна

Отец ребёнка: Щукин Ион Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Студенецкого полка Щукин Кирилл Филиппов и казачья жена Иванова Екатерина Петрова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №10, дело №153, стр. 20
Рождение ребёнка
1921

Сын: Щукин Николай Ионович

Отец ребёнка: Щукин Ион Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.05.1925

Сын: Щукин Александр Ионович

Отец ребёнка: Щукин Ион Григорьевич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Сын казака Студенецкого полка
Смерть
1939
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Дата смерти указана по дате на памятнике

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