Щукина (Панферова) Филония Федоровна
Место рождения
Дата рожденияС 08.07.1899 по 12.07.1899 ст.
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.07.1899 по 12.07.1899 ст.
Восприемники: урядник Студенецкого полка Семен Васильев Путинцев и казачья жена Евдокия Авраамова Канищева ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1097, стр. 9 Дата рождения на... Показать все
Бракосочетание
16.01.1915 ст.
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2171, стр. 193
Рождение ребёнка
18.10.1915 ст.
Дочь: Скороходова (Щукина) Прасковия Ионовна
Отец ребёнка: Щукин Ион Григорьевич
Восприемники: казак Кирилл Филиппов Щукин и Казачья жена Устинья Григорьева Мамонтова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2171, стр. 188 Дата рождения на памятнике ошибочна... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1917 ст.
Дочь: Щукина Екатерина Ионовна
Отец ребёнка: Щукин Ион Григорьевич
Восприемники: казак Студенецкого полка Щукин Кирилл Филиппов и казачья жена Иванова Екатерина Петрова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №10, дело №153, стр. 20
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Щукин Ион Григорьевич
Рождение ребёнка
07.05.1925
Отец ребёнка: Щукин Ион Григорьевич
Сын казака Студенецкого полка
Смерть
1939
Дата смерти указана по дате на памятнике