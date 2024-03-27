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Фазлыев Габдулла

Место рождения

д.Батки Башкортстан

Дата рождения

1895

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фазлыева (Аптекашева) Галиябану

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фазлыева (Аптекашева) Галиябану

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фазлыева (Аптекашева) Галиябану

Смерть
1929
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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