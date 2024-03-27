Фазлыев Габдулла
Место рожденияд.Батки Башкортстан
Дата рождения1895
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фазлыева (Аптекашева) Галиябану
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фазлыева (Аптекашева) Галиябану
Смерть
1929
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно