Антонов Александр Михайлович
мужской, родился 10.11.1911 ст., Шутромино, Костромской уезд, Костромская область
умер 28.05.1995, Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
ОтецАнтонов Михаил Степанович18.10.1890 г.р.
МатьАнтонова (Матвеева) Татьяна Ивановна29.12.1887 г.р.
Супруги
Антонова (Иванова) Серафима Фёдоровна28.07.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911 ст.
Шутромино, Костромской уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Лечение в госпитале
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова (Иванова) Серафима Фёдоровна
Лечение в госпитале
21.05.1942
Военная награда
06.04.1985
Смерть
28.05.1995
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область