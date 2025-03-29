Антонов Александр Михайлович 10.11.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонов Александр Михайлович

Автор
ЕЛ
Лебеденко Е.

мужской, родился 10.11.1911 ст., Шутромино, Костромской уезд, Костромская область

умер 28.05.1995, Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Отец
Антонов Михаил Степанович18.10.1890 г.р.
Мать
Антонова (Матвеева) Татьяна Ивановна29.12.1887 г.р.
Супруги
Антонова (Иванова) Серафима Фёдоровна28.07.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911 ст.

Отец: Антонов Михаил Степанович

Мать: Антонова (Матвеева) Татьяна Ивановна

Шутромино, Костромской уезд, Костромская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова (Иванова) Серафима Фёдоровна

Лечение в госпитале
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова (Иванова) Серафима Фёдоровна

Лечение в госпитале
21.05.1942

21 мая 1942 года получил осколочное ранение левой половины грудной клетки с повреждением рёбер , и был доставлен в ПМП 918 сп; с 22 мая было проведено рассечение раны в МСБ 258 ; с 23 мая ППГ 2197 и ЭГ 1403 операция под местной анестезией ; с 25 мая по 1 июня ЭГ 1447 (перевязки) ; с 3 июня СЭГ 290 ( перевязки); с 4 июня ЭГ 5004 ; с 10 июня в КЭГ 2912 г. Москва от куда 11 июня был переправлен военно-санитарными поездами № 93 и №16 и 18 июня доставлен в ЭГ 1252 г. Омск-Кировск где была сделана операция в этом госпитале он лечился до 22 декабря 1942 года . 22 декабря был комиссован и отбыл по месту жительства .

Военная награда
06.04.1985

орден Отечественной войны 1 степени

Смерть
28.05.1995
Космынино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

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