Вяткина Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1978
ПолЖенский
Муж
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вяткина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.2015
Дочь: Вяткина Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности