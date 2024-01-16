Вяткина Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1978

Отец: Маслеев Владимир Георгиевич

Мать: Маслеева Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вяткина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Семён Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.2015

Дочь: Вяткина Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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