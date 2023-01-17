Кабдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабдулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1923

Дата смерти

18.11.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923

Отец: Кабпас

Мать: Асмя

Рождение ребёнка
03.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нурия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Мать ребёнка: Нурия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нурия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нурия

Смерть
18.11.1989
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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