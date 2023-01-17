Кабдулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1923
Дата смерти18.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нурия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нурия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нурия
Смерть
18.11.1989
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область