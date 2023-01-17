Желтунова (Воровина) Анна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.?.1861
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
жених казак И.П. Желтунов 32г(1829) и невеста станицы Воронежской А. Воровина 22г(1839). Оба вторым браком? Поручители по жениху: казак Иван Хорошков и Яков Полторацкий, по невесте: ст. Воронежской ка... Показать все
Смерть
Неизвестно