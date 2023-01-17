Желтунова (Воровина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтунова (Воровина) Анна

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Место рождения

Воронежская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
24.?.1861

Муж: Желтунов Иван Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
жених казак И.П. Желтунов 32г(1829) и невеста станицы Воронежской А. Воровина 22г(1839). Оба вторым браком? Поручители по жениху: казак Иван Хорошков и Яков Полторацкий, по невесте: ст. Воронежской ка... Показать все
Смерть
Неизвестно
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