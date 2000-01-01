Дивова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1700
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1650
Отец ребёнка: Дивов Яков Еремеевич
Рождение ребёнка
1651
Сын: Дивов Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Дивов Яков Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дивов Яков Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Тит Яковлевич
Отец ребёнка: Дивов Яков Еремеевич
Смерть
1700