Дивова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1700

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Дивов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Дивов Яков Еремеевич

Рождение ребёнка
1651

Сын: Дивов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Дивов Яков Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Дивов Яков Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Тит Яковлевич

Отец ребёнка: Дивов Яков Еремеевич

Смерть
1700
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