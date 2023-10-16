Вьялкин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1912
Совершение преступления
Неизвестно
1404. ВЬЯЛКИН, АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 26 л. Гр. Каргопольск. у., Мелентьевск. в., д. Куфтыревской; — Н. С. 6 уч. Каргопольск. у. Присвоен., лиш. св. 2 г. Исп. 26 сент. 919.
Смерть
Неизвестно