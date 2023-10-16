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Вьялкин Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьялкин Федор Корнилович

Мать: Вьялкина Матрона Григорьевна

Бракосочетание
06.05.1912

Жена: Вьялкина Александра Ивановна

Совершение преступления
Неизвестно
1404. ВЬЯЛКИН, АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 26 л. Гр. Каргопольск. у., Мелентьевск. в., д. Куфтыревской; — Н. С. 6 уч. Каргопольск. у. Присвоен., лиш. св. 2 г. Исп. 26 сент. 919.
Смерть
Неизвестно
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