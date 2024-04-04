Андреева Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.10.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипова (Андреева) Анна (Нюша) Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
11.09.1914
Дочь: Андреева Дина (Домна) Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреевич
Смерть
?.10.1964