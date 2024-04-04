Андреева Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Полина

Андреева Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипова (Андреева) Анна (Нюша) Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Андреев Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
11.09.1914

Дочь: Андреева Дина (Домна) Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреевич

Смерть
?.10.1964

Мы используем куки для улучшения работы сайта.