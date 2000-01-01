Курочкина Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Раиса Павловна
Отец ребёнка: Курочкин Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Курочкин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Курочкин Павел Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно