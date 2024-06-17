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Груздева Устинья Игнатьевна

Место рождения

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
26.01.1808

Муж: Груздев Прохор Ильич

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.11.1808

Сын: Груздев Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Груздев Иван Прохорович

Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Груздев Лев Прохорович

Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Груздева) Наталья Прохоровна

Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Груздева) Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Груздев Петр Прохорович

Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1858

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