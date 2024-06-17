Груздева Устинья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1808
Муж: Груздев Прохор Ильич
Рождение ребёнка
08.11.1808
Сын: Груздев Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Груздева) Наталья Прохоровна
Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Груздева) Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Груздев Прохор Ильич
Смерть
До 1858