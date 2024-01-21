Посыльная Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Посыльный Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Посыльный Григорий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посыльный Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Посыльный Григорий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Посыльная Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Посыльный Григорий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посыльный Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Посыльный Григорий Прокофьевич
Смерть
Неизвестно