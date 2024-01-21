Посыльная Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посыльная Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Посыльный Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Посыльный Григорий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посыльный Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Посыльный Григорий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Посыльная Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Посыльный Григорий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посыльный Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Посыльный Григорий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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