Аристов Григорий Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Аристов Григорий Григорьевич

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился Неизвестно, Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Аристов Григорий Матвеевич1839 г.р.
Дети
Арестов (Аристов) Кирилл Григорьевич27.03.1900 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аристов Григорий Матвеевич

Мать: не указана

Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
27.03.1900 ст.

Сын: Арестов (Аристов) Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Аристова Евдокия Трофимовна

Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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