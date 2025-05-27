Аристов Григорий Григорьевич
мужской, родился Неизвестно, Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецАристов Григорий Матвеевич1839 г.р.
Дети
Арестов (Аристов) Кирилл Григорьевич27.03.1900 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аристов Григорий Матвеевич
Мать: не указана
Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.03.1900 ст.
Сын: Арестов (Аристов) Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Аристова Евдокия Трофимовна
Шингал, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно