Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина Аксинья (Ксения) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхин Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
?.08.1902

Сын: Матюхин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Матюхин Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Матюхина Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Матюхин Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
31.10.1909

Сын: Матюхин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Матюхин Семён Сергеевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.04.1913

Сын: Матюхин Максим Семенович

Отец ребёнка: Матюхин Семён Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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