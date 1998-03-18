Воробьёва (Иванова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Иванова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1941

Дата смерти

03.01.1976

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1918 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Иванова Зинаида

Рождение ребёнка
19.02.1963

Сын: Воробьёв Андрей

Отец ребёнка: Воробьёв Геннадий

Верхний Уфалей
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Геннадий

Смерть
03.01.1976
Верхний Уфалей
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей
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