Воробьёва (Иванова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1941
Дата смерти03.01.1976
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Иванова Зинаида
Рождение ребёнка
19.02.1963
Сын: Воробьёв Андрей
Отец ребёнка: Воробьёв Геннадий
Верхний Уфалей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьёв Геннадий
Смерть
03.01.1976
Верхний Уфалей
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей