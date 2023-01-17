Чистюхин Петр
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Чистюхин Семен
Мать: Чистюхина Анастасия
Бракосочетание
20.11.1923
Жена: Чистюхина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1929
Сын: Чистюхин Борис
Мать ребёнка: Чистюхина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина Мария Ивановна
Военная служба
01.07.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистюхин Виктор
Мать ребёнка: Чистюхина Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне ВОВ пропал без вести октябрь 1943 - январь 1944