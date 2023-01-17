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Чистюхин Петр

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1902 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Чистюхин Семен

Мать: Чистюхина Анастасия

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.11.1923

Жена: Чистюхина Мария Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1929

Сын: Чистюхин Борис

Мать ребёнка: Чистюхина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина Мария Ивановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
01.07.1943
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистюхин Виктор

Мать ребёнка: Чистюхина Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне ВОВ пропал без вести октябрь 1943 - январь 1944
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