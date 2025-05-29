Румянцев Амплей Тихонович
мужской, родился 25.10.1879, Якуниха, Островский муниципальный район, Костромская область
умер Около 1918
МатьМарья АлексеевнаОколо 1849 г.р.
ОтецТихон Павлович1853 г.р.
Супруги
Румянцева Александра ФедоровнаОколо 1878 г.р.
Дети
Веселова -Сорокина Пелагея Ивановна -Амплеевна21.10.1913 г.р.
Румянцев АлександрНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1879
Отец: Тихон Павлович
Мать: Марья Алексеевна
Якуниха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Евдокия
Мать ребёнка: Румянцева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Александр
Мать ребёнка: Румянцева Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1913
Дочь: Веселова -Сорокина Пелагея Ивановна -Амплеевна
Мать ребёнка: Румянцева Александра Федоровна
Якуниха, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Около 1918