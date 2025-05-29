Румянцев Амплей Тихонович 25.10.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Румянцев Амплей Тихонович

Автор
ЛВ
Веселова Л.

мужской, родился 25.10.1879, Якуниха, Островский муниципальный район, Костромская область

умер Около 1918

Мать
Марья АлексеевнаОколо 1849 г.р.
Отец
Тихон Павлович1853 г.р.
Супруги
Румянцева Александра ФедоровнаОколо 1878 г.р.
Дети
Веселова -Сорокина Пелагея Ивановна -Амплеевна21.10.1913 г.р.
Румянцев АлександрНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1879

Отец: Тихон Павлович

Мать: Марья Алексеевна

Якуниха, Островский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Евдокия

Мать ребёнка: Румянцева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Александр

Мать ребёнка: Румянцева Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
21.10.1913

Дочь: Веселова -Сорокина Пелагея Ивановна -Амплеевна

Мать ребёнка: Румянцева Александра Федоровна

Якуниха, Островский муниципальный район, Костромская область

Смерть
Около 1918

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