Видов Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видов Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видов Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Видова (Ьойчунь) Раиса Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видова (Ьойчунь) Раиса Даниловна

Рождение ребёнка
10.07.1973

Дочь: Видова Олеся Анатольевна

Мать ребёнка: Видова (Ьойчунь) Раиса Даниловна

Смерть
Неизвестно

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