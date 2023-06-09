Видов Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Видова (Ьойчунь) Раиса Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1973
Дочь: Видова Олеся Анатольевна
Мать ребёнка: Видова (Ьойчунь) Раиса Даниловна
Смерть
Неизвестно