Тазиева (Нуретдинова) Нагар Жалалтдиновна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нуретдинов Жалалтдин
Мать: Нуретдинова Марьям
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Заманова Насима Гильметдиновна
Отец ребёнка: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
14.07.1929
Дочь: Хайруллина Аклима Гильметдиновна
Отец ребёнка: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
10.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахитова Танзиля Гильметдиновна
Отец ребёнка: Тазеев Гильметдин Абдулханович (Абдухаирович)
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР