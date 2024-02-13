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Подпрятов Иван Захарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подпрятова Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подпрятов Осип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подпрятова ??. Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подпрятов Емельян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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