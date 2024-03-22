Евдокимычева Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.2007
Дочь: Евдокимычева Наталья Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.07.2017
Дочь: Евдокимычева Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.07.2017
Дочь: Евдокимычева Ксения Максимовна
Отец ребёнка: не указан