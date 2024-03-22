Евдокимычева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимычева Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Валерий Юрьевич

Мать: Сорокина Светлана Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимычев Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
08.09.2007

Дочь: Евдокимычева Наталья Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.07.2017

Дочь: Евдокимычева Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.07.2017

Дочь: Евдокимычева Ксения Максимовна

Отец ребёнка: не указан

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