Марьина (Ефанова) Любовь Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марьин Виталий Василевич
Рождение ребёнка
1967
Сын: Марьин Александр Витальевич
Отец ребёнка: Марьин Виталий Василевич
Смерть
Неизвестно