Марьина (Ефанова) Любовь Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарьина (Ефанова) Любовь Матвеевна

Марьина (Ефанова) Любовь Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марьин Виталий Василевич

Рождение ребёнка
24.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марьин Виталий Василевич

Рождение ребёнка
1967

Сын: Марьин Александр Витальевич

Отец ребёнка: Марьин Виталий Василевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.