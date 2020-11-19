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Слепцов Александр Будимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1959

Дата смерти

19.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1959

Отец: Слепцов Будимир Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Людмила Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Домна

Рождение ребёнка
20.05.1983

Сын: Слепцов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Слепцова Домна

Рождение ребёнка
26.11.1984

Дочь: Хайет (Слепцова) Жанна Александровна

Мать ребёнка: Слепцова Домна

Смерть
19.11.2020

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