Слепцов Александр Будимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1959
Дата смерти19.11.2020
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1959
Отец: Слепцов Будимир Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепцова Домна
Рождение ребёнка
20.05.1983
Сын: Слепцов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Слепцова Домна
Рождение ребёнка
26.11.1984
Дочь: Хайет (Слепцова) Жанна Александровна
Мать ребёнка: Слепцова Домна
Смерть
19.11.2020