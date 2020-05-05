Половинкина (Терентьева) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти05.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Отец: Терентьев Илья
Мать: Терентьева Устинья
Рождение ребёнка
07.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куроедова Маргарита
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.05.2020
Санкт-Петербург
Причина смерти: COVID-19
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище