Половинкина (Терентьева) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина (Терентьева) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

05.05.2020

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: Терентьев Илья

Мать: Терентьева Устинья

Рождение ребёнка
07.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куроедова Маргарита

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.05.2020
Санкт-Петербург
Причина смерти: COVID-19
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище
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