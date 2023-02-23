Зиновьева Ксения Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева Ксения Харитоновна

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Место рождения

Село Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Елена Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Зиновьев Андрей Егорович

Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Зиновьев Иван Егорович

Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Зиновьев Варфоломей Егорович

Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Зиновьев Степан Егорович

Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Егор Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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