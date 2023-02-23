Зиновьева Ксения Харитоновна
Место рожденияСело Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Савинские Карпели , Моршанский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Елена Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Зиновьев Варфоломей Егорович
Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Зиновьев Егор Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно