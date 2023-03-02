Беккер (Зограф) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1882
Бракосочетание
26.09.1907
Супруг(-а): Эрнест-Юлиус Георгиевич Беккер
Рождение ребёнка
01.09.1908
Дочь: Зинаида Эрнестовна
Отец ребёнка: Беккер Эрнест-Юлиус Георгиевич
Рождение ребёнка
09.10.1909
Дочь: Мигдисова Елена Эрнестовна
Отец ребёнка: Беккер Эрнест-Юлиус Георгиевич
Рождение ребёнка
14.11.1912
Дочь: Виноградова Ирина Эрнестовна
Отец ребёнка: Беккер Эрнест-Юлиус Георгиевич
Рождение ребёнка
26.09.1914
Сын: Беккер Георгий Эрнестович
Отец ребёнка: Беккер Эрнест-Юлиус Георгиевич