Беккер (Зограф) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беккер (Зограф) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1882

Отец: Зограф (zograf) Николай Георгиевич

Мать: Зограф Зинаида Евграфовна

Бракосочетание
26.09.1907

Муж: Беккер Эрнест-Юлиус Георгиевич

Супруг(-а): Эрнест-Юлиус Георгиевич Беккер
Рождение ребёнка
01.09.1908

Дочь: Зинаида Эрнестовна

Отец ребёнка: Беккер Эрнест-Юлиус Георгиевич

Рождение ребёнка
09.10.1909

Дочь: Мигдисова Елена Эрнестовна

Отец ребёнка: Беккер Эрнест-Юлиус Георгиевич

Рождение ребёнка
14.11.1912

Дочь: Виноградова Ирина Эрнестовна

Отец ребёнка: Беккер Эрнест-Юлиус Георгиевич

Рождение ребёнка
26.09.1914

Сын: Беккер Георгий Эрнестович

Отец ребёнка: Беккер Эрнест-Юлиус Георгиевич

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