Елисеева (Байкова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Байкова) Пелагея Петровна

Место рождения

п. Тума, Рязанская область, Россия

Дата рождения

05.10.1906

Дата смерти

25.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1906

Отец: Байков Петр Епифанович

Мать: Байкова (Байкова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочегарова (Елисеева) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Иван Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Иван Демидович

Рождение ребёнка
14.11.1927

Дочь: Данилова (Елисеева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Демидович

Рождение ребёнка
16.12.1930

Сын: Елисеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Демидович

Смерть
25.09.1984
Похороны
Неизвестно

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