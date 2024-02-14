Елисеева (Байкова) Пелагея Петровна
Место рожденияп. Тума, Рязанская область, Россия
Дата рождения05.10.1906
Дата смерти25.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочегарова (Елисеева) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Демидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Иван Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1927
Дочь: Данилова (Елисеева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Демидович
Рождение ребёнка
16.12.1930
Отец ребёнка: Елисеев Иван Демидович
Смерть
25.09.1984
Похороны
Неизвестно