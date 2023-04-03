Онищенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнищенко Николай

Онищенко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1938

Отец: Онищенко Сергей

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close