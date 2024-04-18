Плющенко Виталий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлющенко Виталий Николаевич

Плющенко Виталий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плющенко Владислав Витальевич

Мать ребёнка: Плющенко (Долгова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плющенко Виталий Витальевич

Мать ребёнка: Плющенко (Долгова) Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плющенко (Долгова) Светлана Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.