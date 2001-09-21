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Сиренко Петр Павлович

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Место рождения

Пробуждение, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

18.04.1935

Дата смерти

21.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Пробуждение, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стеценко Зоя Владимировна

Рождение ребёнка
07.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стеценко Зоя Владимировна

Пробуждение, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.03.1962

Дочь: Герасименко (Сиренко) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Стеценко Зоя Владимировна

Пробуждение, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
21.09.2001
Пробуждение, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область

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