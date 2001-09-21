Сиренко Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения18.04.1935
Дата смерти21.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стеценко Зоя Владимировна
Рождение ребёнка
08.03.1962
Дочь: Герасименко (Сиренко) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Стеценко Зоя Владимировна
Смерть
21.09.2001