Жданов (Смирнов) Абрам (Обрамко) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданов (Смирнов) Абрам (Обрамко) Васильев

Место рождения

поч. Агафоновский, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1632

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632

Отец: Сын Смирного Василий (Васка) Ефимов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Смирнов Тарас (Тараско) Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Смирнов Антон Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Смирнов Савелий (Савка) Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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