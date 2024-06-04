Жданов (Смирнов) Абрам (Обрамко) Васильев
Место рожденияпоч. Агафоновский, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1632
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632
Отец: Сын Смирного Василий (Васка) Ефимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Смирнов Тарас (Тараско) Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1663
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Смирнов Савелий (Савка) Абрамов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678