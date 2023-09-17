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- Пётр Егорович

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

01.05.1901 ст.

Дата смерти

26.07.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1901 ст.

Отец: - Георгий / Егор Михайлович

Мать: - Александра Вакховна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.58-59 (Рождение №-33м)
Крещение
02.05.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Михаил Григорьевич - крестьянин из д.Ключёвка Крёстная мать: Александра Степановна - крестьянская девица из д.Ключёвка
Смерть
26.07.1901 ст.
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 2 мес. (от слабости рождения)
Похороны
28.07.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.94-95 (Умершие №-34м)

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