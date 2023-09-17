- Пётр Егорович
Место рождения
Дата рождения01.05.1901 ст.
Дата смерти26.07.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1901 ст.
Отец: - Георгий / Егор Михайлович
Мать: - Александра Вакховна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.58-59 (Рождение №-33м)
Крещение
02.05.1901 ст.
Крёстный отец: Михаил Григорьевич - крестьянин из д.Ключёвка Крёстная мать: Александра Степановна - крестьянская девица из д.Ключёвка
Смерть
26.07.1901 ст.
Младенец в 2 мес. (от слабости рождения)
Похороны
28.07.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.94-95 (Умершие №-34м)