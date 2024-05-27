Семёнов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Крыловецкая) Раиса Николаевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова (Крыловецкая) Раиса Николаевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова (Крыловецкая) Раиса Николаевна

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