Хвостионок Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1980
Дочь: Хвостионок Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Хвостионок Валентина Борисовна
Рождение ребёнка
19.01.1985
Сын: Хвостионок Александр Викторович
Мать ребёнка: Хвостионок Валентина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно