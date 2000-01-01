Хвостионок Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостионок Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1980

Дочь: Хвостионок Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Хвостионок Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
19.01.1985

Сын: Хвостионок Александр Викторович

Мать ребёнка: Хвостионок Валентина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостионок Валентина Борисовна

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