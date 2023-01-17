Клочкова Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1934

Сын: Клочков Константин Иванович

Отец ребёнка: Клочков Иван Степанович

Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Клочков Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клочкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Клочков Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Иван Степанович

Смерть
1948
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
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