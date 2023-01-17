Клочкова Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1934
Сын: Клочков Константин Иванович
Отец ребёнка: Клочков Иван Степанович
Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Клочков Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клочкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Клочков Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область