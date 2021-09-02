Самохин Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1936
Дата смерти02.09.2021
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1936
Отец: Самохин Григорий Иванович
Мать: Самохина Екатерина
Рождение ребёнка
27.07.1961
Дочь: Рябова (Самохина) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Самохина Галина Николаевна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.04.1964
Дочь: Лаптева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Самохина Галина Николаевна
Смерть
02.09.2021