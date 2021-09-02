Самохин Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохин Владимир Григорьевич

Самохин Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1936

Дата смерти

02.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1936

Отец: Самохин Григорий Иванович

Мать: Самохина Екатерина

Рождение ребёнка
27.07.1961

Дочь: Рябова (Самохина) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Самохина Галина Николаевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.04.1964

Дочь: Лаптева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Самохина Галина Николаевна

Смерть
02.09.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.