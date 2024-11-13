Соколов Евгений Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Соколова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Соколова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Людмила
Смерть
Неизвестно