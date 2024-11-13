Соколов Евгений Константинович 1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколов Евгений Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Константин Иванович

Мать: Соколова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Соколова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Соколова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Людмила

Смерть
Неизвестно

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