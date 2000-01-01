Крупина (Ремезова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина (Ремезова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

г. Одесса Украина

Дата рождения

11

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса Украина
Рождение ребёнка
1987

Сын: Крупин Павел Александрович

Отец ребёнка: Крупин Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупин Константин Александрович

Отец ребёнка: Крупин Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Александр Борисович

Место жительства
Неизвестно
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