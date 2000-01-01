Крупина (Ремезова) Евдокия Николаевна
Место рожденияг. Одесса Украина
Дата рождения11
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса Украина
Рождение ребёнка
1987
Сын: Крупин Павел Александрович
Отец ребёнка: Крупин Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупин Константин Александрович
Отец ребёнка: Крупин Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно