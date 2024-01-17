Лакотко (Тарутько (Тарудька)) Вера Ивановна
Место рожденияСело Карабдаши ?
Дата рождения03.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1891
Село Карабдаши ?
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Лакотко Василий В.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локотко Фёдор
Отец ребёнка: Лакотко Василий В.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локотко Иван
Отец ребёнка: Лакотко Василий В.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локотко Антон
Отец ребёнка: Лакотко Василий В.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жолнерович Ксения
Отец ребёнка: Лакотко Василий В.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троцкая Надежда
Отец ребёнка: Лакотко Василий В.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лакотко Василий В.
Смерть
Неизвестно