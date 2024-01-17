Лакотко (Тарутько (Тарудька)) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакотко (Тарутько (Тарудька)) Вера Ивановна

Место рождения

Село Карабдаши ?

Дата рождения

03.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1891

Отец: Тарутько (тарудька) Иван Антонович

Мать: Тарудько Елисавета Андреевна

Село Карабдаши ?
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Лакотко Василий В.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локотко Фёдор

Отец ребёнка: Лакотко Василий В.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локотко Иван

Отец ребёнка: Лакотко Василий В.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локотко Антон

Отец ребёнка: Лакотко Василий В.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жолнерович Ксения

Отец ребёнка: Лакотко Василий В.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троцкая Надежда

Отец ребёнка: Лакотко Василий В.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лакотко Василий В.

Смерть
Неизвестно
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