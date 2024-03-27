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Скутов Сидор Андреевич

Место рождения

д. Стриганцы, Витебская губерния

Дата рождения

По 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1855

Отец: Скутов Андрей

Мать: Скутова Анастасия Васильева

д. Стриганцы, Витебская губерния
Рождение ребёнка
По 1862

Сын: Скутов Василий Сидорович

Мать ребёнка: Скутова ?

деревня Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
1875

Сын: Скутов Моисей Сидорович

Мать ребёнка: Скутова ?

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Скутов Александр Сидорович

Мать ребёнка: Скутова ?

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Скутова ?

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Марина Сидоровна

Мать ребёнка: Скутова ?

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Смерть
Неизвестно
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
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