Скутов Сидор Андреевич
Место рожденияд. Стриганцы, Витебская губерния
Дата рожденияПо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1855
Отец: Скутов Андрей
д. Стриганцы, Витебская губерния
Рождение ребёнка
По 1862
Мать ребёнка: Скутова ?
деревня Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Скутова ?
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Скутов Александр Сидорович
Мать ребёнка: Скутова ?
д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Скутова ?
д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Марина Сидоровна
Мать ребёнка: Скутова ?
д.Стриганцы, Витебский р-н.
Смерть
Неизвестно
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ