Рыбакова (Улитина) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбакова (Улитина) Таисия Алексеевна

Рыбакова (Улитина) Таисия Алексеевна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.09.1939

Дата смерти

17.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
17.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Александр

Рождение ребёнка
08.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Александр

Рождение ребёнка
10.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Александр

Работа или профессия
Неизвестно
птичница
Смерть
17.08.2018
р-п. Дружба Выксунский р-н Нижегородская обл.
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
с. Туртапка Выксунский район Нижегородская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close