Рыбакова (Улитина) Таисия Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.09.1939
Дата смерти17.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1959
Рождение ребёнка
08.01.1963
Рождение ребёнка
10.11.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбаков Александр
Работа или профессия
Неизвестно
птичница
Смерть
17.08.2018
р-п. Дружба Выксунский р-н Нижегородская обл.
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
с. Туртапка Выксунский район Нижегородская обл.