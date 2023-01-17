Талдыкина (Клинникова) Федора Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Клинникова) Федора Иоакимовна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Петровна

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Григорьевич

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Талдыкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Григорьевич

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1913 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Григорьевич

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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