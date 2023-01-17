Талдыкина (Клинникова) Федора Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Петровна
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Талдыкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.08.1913 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Петрович
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно