Тихвинская Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихвинская Евгения Ивановна

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Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.05.1901

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1902 по 1915
Рига, Латвия
Место жительства
С 1915 по 1918
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1918 по 1976
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1976
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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