Тихвинская Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.05.1901
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902 по 1915
Рига, Латвия
Место жительства
С 1915 по 1918
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1918 по 1976
Смерть
1976