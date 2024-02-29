Кульниязов Нурлан Мергенбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1968
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1968
Рождение ребёнка
20.11.1990
Дочь: Нуржанова Гульмира Мергенбаевна
Мать ребёнка: Кульниязова Акжаркын Амангусовна
Рождение ребёнка
06.09.1999
Сын: Кульниязов Ерлан Нурланович
Мать ребёнка: Кульниязова Акжаркын Амангусовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кульниязов Данияр
Мать ребёнка: Кульниязова Акжаркын Амангусовна