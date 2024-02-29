Кульниязов Нурлан Мергенбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульниязов Нурлан Мергенбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1968

Отец: Кульниязов Мергенбай Койшекенович

Мать: Кульниязова Макпал Сисеновна

Рождение ребёнка
20.11.1990

Дочь: Нуржанова Гульмира Мергенбаевна

Мать ребёнка: Кульниязова Акжаркын Амангусовна

Рождение ребёнка
06.09.1999

Сын: Кульниязов Ерлан Нурланович

Мать ребёнка: Кульниязова Акжаркын Амангусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульниязов Данияр

Мать ребёнка: Кульниязова Акжаркын Амангусовна

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