Клим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1767
Гутай, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Предыстория форум Дата: 2019-02-03 Страница: ?topic=3297.msg49798 (Гутайское сообщество 1794, переселены из Польши 1767) Расшифровка: ГАИО ф.50 оп.7.д.40, ГАЗК ф.31оп.4 д.36, ф.282-1-50
Смерть
Неизвестно