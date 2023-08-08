Клим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Терентий Климович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Сын: Климов Алексей Климович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1767
Гутай, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Предыстория форум Дата: 2019-02-03 Страница: ?topic=3297.msg49798 (Гутайское сообщество 1794, переселены из Польши 1767) Расшифровка: ГАИО ф.50 оп.7.д.40, ГАЗК ф.31оп.4 д.36, ф.282-1-50
Смерть
Неизвестно

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