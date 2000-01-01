Оленин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленин Андрей Иванович

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Место рождения

село Локтево, Задонский район, Воронежская область

Дата рождения

29.06.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1913

Отец: Оленин Иван Митрофанович

Мать: Оленина Евдокия Ивановна

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Андреевна

Мать ребёнка: Марфа Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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