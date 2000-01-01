Оленин Андрей Иванович
Место рождениясело Локтево, Задонский район, Воронежская область
Дата рождения29.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1913
Отец: Оленин Иван Митрофанович
Мать: Оленина Евдокия Ивановна
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Андреевна
Мать ребёнка: Марфа Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иосифовна
Смерть
Неизвестно