Гурьев Назар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьев Назар Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1904 ст.

Дочь: Гурьева Олимпиада Назаровна

Мать ребёнка: Гурьева Анастасия Лукинична

Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Крестьянин села Петровское Петровской волости Миргородского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Анастасия Лукинична

Смерть
Неизвестно
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